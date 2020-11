Covid, "Nessuna risposta ad appello anestesisti in pensione" Il manager dell'Asl Na 1 Verdoliva: appello caduto nel vuoto

Nessuna risposta è giunta all'appello lanciato dal direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, rivolto agli anestesisti in pensione. L'appello era stato lanciato tre giorni fa, ma al momento non ci sono state adesioni, come ha spiegato lo stesso Verdoliva a Radio Crc. "Non ho avuto nessuna adesione, nessuna chiamata, nessuno si è ancora proposto", ha detto, annunciando a tal proposito la firma di una delibera "per un concorso per nuovi anestesisti rianimatori" rivolto "anche a coloro che si specializzeranno entro il 30 novembre. Abbiamo messo quindi a concorso altri 40 posti di anestesisti e speriamo questa volta di avere almeno una partecipazione, una graduatoria alla quale potrà attingere non solo la Asl Napoli 1 ma anche le altre aziende". Contemporaneamente, Verdoliva ha nuovamente rinnovato l'appello agli anestesisti in pensione: "Chiunque voglia aderire - ha spiegato - può scrivere a dir.generale@aslnapoli1centro.it. Ho sentito alcune interviste in cui qualche anestesista esprimeva preoccupazione per lavorare in reparti Covid avendo una certa età e qualche patologia: non c'è problema, ci potranno dare una mano nelle sale operatorie. A loro dico: iniziate a contattarci e a darci la vostra disponibilità, ci sediamo e troviamo sicuramente una soluzione che andrà a integrare il grande lavoro che stanno facendo i loro colleghi"