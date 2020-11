Sepe: di fronte a questo male il pericolo sarebbe non reagire L’appello dell’Arcivescovo di Napoli alla cittadinanza

L’Arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, ha voluto rivolgere un appello, dal cimitero di Poggioreale, alla cittadinanza in occasione della commemorazione dei defunti.

''Penso alle famiglie, ai disoccupati, ai bambini che non possono andare a scuola, ai giovani che non possono uscire, a tutti coloro che subiscono in maniera drammatica questa situazione e a tutti loro dico di non scoraggiarsi perché il vero pericolo sarebbe calare le mani, non reagire e invece di fronte a questo male, come di fronte a qualsiasi altro male, dobbiamo alzarci in piedi e tenerci per mano per superare queste difficoltà. Le conseguenze di questa pandemia si fanno sentire a tutti i livelli - ha sottolineato - colpiscono tutte le categorie e la stessa Chiesa è obbligata in qualche maniera a ridimensionare molto la sua attività pastorale”.