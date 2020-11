Cardarelli: troppi pazienti in pronto soccorso Il direttore generale Longo lamenta la mancanza di un’assistenza di base

Il direttore generale dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha voluto sottolineare che oggi la sua struttura sta affrontando “un aumento di casi di accessi ai pronto soccorso. Certamente i pazienti a casa lamentano di non riuscire ad avere un momento di confronto e valutazione con i medici di base. È una situazione che ha messo sotto pressione il servizio sanitario, tutti i giorni cerchiamo di liberare i posti letto perché sono una risorsa fondamentale. Il pronto soccorso ci dimostra che arrivano molti pazienti non da ricovero, ma non hanno altra modalità se non il 118 o con l'arrivo diretto in ospedale. Il paziente non vuole solo valutazione telefonica ma anche dal vivo, un confronto diretto. Siamo sopra i 200 per Covid, più alto è il numero dei contagiati e più alta è la pressione. Da oggi le cliniche universitarie dovrebbero fornire nuovi posti per trasferire così degenti e anche malati Covid".