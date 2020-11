I lavoratori Whirlpool non mollano Ancora in strada gli operai dello stabilimenti di via Argine

I lavoratori della Whirlpool non mollano, lo hanno ripetuto per 18 mesi e continuano a dimostrarlo. Anche oggi, dopo un’assemblea in fabbrica, sono scesi in corteo da via Argine per raggiungere la stazione centrale di Napoli.

Al centro della loro lotta c’è sempre la questione che ormai non riguarda più lo stabilimento di via Argine ma il rapporto di forza tra governi e multinazionali.

Dal 31 ottobre, il sito di Napoli ha chiuso l’attività produttiva e agli operai è stato comunicato con un sms. Il governo non è mai riuscito ad intavolare una vera e propria trattativa con l’azienda americana che fin dall’inizio, nonostante le promesse e gli accordi firmati, ha deciso di chiudere e non ha cambiato idea.