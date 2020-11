Il Comune di Napoli cerca alberghi per ospitare i sanitari Una manifestazione di interesse per raccogliere disponibilità ad ospitare il personale sanitario

Il Vicesindaco Panini e gli assessori de Majo e Menna fanno sapere che il Comune impegnato a pregare “in queste ore una manifestazione di interesse finalizzata a raccogliere la disponibilità di strutture alberghiere ed extra alberghiere ad ospitare il personale medico, infermieristico e sanitario impegnato nella gestione dell'emergenza Covid nelle strutture sanitarie del Comune di Napoli che abbia necessità di alloggio a Napoli in questa nuova fase della pandemia. Il costo del soggiorno sarà a totale carico dell'Amministrazione. Così come già fatto durante la fase I della pandemia, da marzo a maggio scorsi ripeteremo l'operazione di grande successo che ha visto la nostra Città intervenire per prima in Italia sul fronte di questa particolare forma di ospitalità con ben 42 strutture alberghiere ed extra alberghiere aderenti e 154 posti letto gratuiti utilizzati dal personale che opera negli ospedali. Siamo certi che -concludono gli Assessori - in questa occasione le adesioni da parte del settore del turismo cittadino saranno ancora maggiori grazie ai tantissimi operatori desiderosi di testimoniare nuovamente la grande generosità napoletana. La manifestazione verrà portata già domani per l'approvazione in Giunta e la successiva pubblicazione".