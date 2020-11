La procura di Napoli smentisce la notizia di indagini sui dati Il procuratore capo Melillo: nessuna iniziativa è stata assunta né tantomeno annunciata

La notizia di un’indagine della procura sui dati del contagio forniti dalla Regione Campania che si era diffusa in queste ore è stata smentita con forza dal procuratore capo di Napoli con una nota.

"In relazione alle notizie di stampa secondo le quali sarebbero state avviate indagini preliminari sul ipotizzata falsità di dati sanitari rilevanti per la gestione dell'emergenza epidemiologica in Campania, si sottolinea che nessuna iniziativa è stata assunta né tantomeno annunciata da quest'ufficio".

Una nota che sottolinea il pericolo di un’informazione che in questa fase, alla ricerca di uno scoop, rischia di creare panico tra i cittadini.