Cri Napoli: È ora di fermarsi, serve un lockdown totale Monorchio: Siamo in guerra ma è una guerra che stiamo perdendo e gli eroi non bastano

Il presidente della Croce Rossa di Napoli, Paolo Monorchio, lancia un appello allarmante sulla situazione attuale che si vive in città.

“È ora di fermarsi - ha detto Monorchio - serve un lockdown totale. Occorre salvare i malati, specie quelli più fragili. Cosa si aspetta? Basta, è una tragedia. Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata - cita Tito Livio Monorchio per rendere chiaro il quadro attuale - Troppe chiacchiere, troppo tempo perso. Bisogna fermarsi immediatamente per far si che ci sia una riorganizzazione rapida del sistema sanitario, sia nella fase di emergenza sia nell'ospedalizzazione sia nella medicina territoriale. Non è più tollerabile far attendere un'ambulanza fino a 36 ore in fila all'esterno di un pronto soccorso o lasciare a casa malati con valori di saturazione che imporrebbero un immediato ricovero. Siamo in guerra ma è una guerra che stiamo perdendo e gli eroi non bastano"