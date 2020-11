Parla l’autore del video del paziente morto in bagno Rosario Lamonica, 30enne di Marianella, ha girato il filmato per rabbia.

L’autore del video che sta alimentando il circo mediatico e che orami viene riprodotto sul web in maniera virale, ha deciso di parlare e di dire la sua su ciò che ha filmato e le ragioni che lo hanno spinto a metterlo in rete.

"Quel video e anche altri li ho girati e anche messi su Fb per far capire che lì ci trattano come appestati - ha detto Rosario Lamonica, il 30enne di Marianella autore del video - anziani abbandonati e lasciati soli, come è successo a quel vecchio morto in bagno, che era vivo quando sono entrato. Era in stanza con me non usciva dal bagno e quindi sono entrato. Non riusciva a respirare perché aveva il covid. Gli ho buttato dell'acqua in faccia e poi ho chiesto aiuto, ma nessuno mi dava retta. Sono arrivati dopo mezz'ora ed era già morto. Non riesco a sopportarlo".

Lamonica ha girato molti video a suo dire, convito di voler informare e far vedere cosa accade all’interno di quel reparto dell’ospedale Cardarelli.

“Ne ho girati anche altri, - ha detto Lamonica - proprio perché, se morivo lì, qualcuno poteva sapere cosa ci stava succedendo".

Il 30enne ora è a casa in isolamento in attesa del risultato del tampone, secondo Lamonica “dopo quel video mi hanno rispedito a casa. Io lì ho anche aiutato una signora che non riusciva a respirare. Ho chiamato i medici e li ho costretti praticamente con la forza a intervenire".