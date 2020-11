Primario del Cardarelli: l’autore del video è un disturbato Fiorella Paladino: Del tutto false le accuse sui social

Fiorella Paladino, primario del Pronto Soccorso Obi del "Cardarelli" di Napoli, è intervenuta su ciò che è accaduto bel suo reparto, dove un paziente è stato trovato morto in bagno mentre un altro paziente ha ripreso la macabra scena.

“È difficile e doloroso commentare le dichiarazioni di Rosario La Monica - ha detto Paladino - più volte le nostre infermerie hanno dovuto chiedere a quell'uomo di allontanarsi dalla strumentazione medica e dai monitor di sorveglianza di altri pazienti. Un uomo disturbato che nel breve tempo nel quale è stato ricoverato ha tenuto un comportamento ossessivo. Del tutto false le accuse mosse sui social. Tutto il personale del pronto soccorso si sottopone a turni massacranti per fronteggiare il continuo arrivo di pazienti. È molto triste che quest'uomo abbia approfittato di ogni istante nel quale aveva modo di essere solo per portare avanti la sua ossessione, usando la sofferenza di altri pazienti e il nostro ospedale quasi come un set per girare video che ha poi postato sui social".