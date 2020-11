Il Prefetto: Napoli ora può dare un’immagine diversa di sé Marco Valentini è intervenuto sull’ingresso della Campania in zona rossa

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha voluto voluto specificare che con l’ingresso della Campania in zona rossa "i sistemi di prevenzione già messi in atto in questo fine settimana e con l'entrata in vigore del Dpcm verranno rivisti tenendo conto della necessità di garantire il rispetto delle nuove disposizioni e i controlli necessari. Dobbiamo innanzitutto comprendere le difficoltà dei cittadini e di tutte le categorie che sentono minacciato il loro reddito da questo tipo di difficoltà”.

Il Prefetto ha invitato "all'esercizio dei doveri. Il diritto alla salute è uno dei diritti più importanti tutelati dalla Costituzione ma i cittadini hanno anche il dovere di cooperare tra loro e con le istituzioni per far sì che un problema che riguarda la comunità nel suo insieme venga risolta nel più breve tempo possibile. Dai napoletani mi aspetto una prova di maturità com'è stato nella prima fase di questa pandemia. Attraverso il senso di responsabilità e civico, Napoli può dare un'immagine diversa di sé, rispetto a quella che troppo spesso mette in luce i difetti della città".