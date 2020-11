Parte a Napoli il "tampone sospeso" Nella Basilisca i San Severo a Capodimonte, nel rione Sanità oggi i primi 60 test

È partita oggi l’iniziativa del “tampone sospeso” nel rione Sanità a Napoli. Nella prima giornata sono state testate 60 persone in maniera gratuita, persone individuate dalla rete territoriale di parrocchie, associazioni e terzo settore, come bisognose di aiuto per le difficolta' economiche.

All’iniziativa del “tampone sospeso” totalmente gratuito, si è affiancata quella del tampone solidale che ha invece un costo di 18 euro.

L'idea nasce per garantire anche alle fasce deboli la possibilità di sottoporsi allo screening anti-covid, in uno dei quartieri maggiormente colpiti dalla crisi economica legata alla pandemia.

La Basilica di San Severo a Capodimonte, nel rione Sanità, è stata trasformata in un ambulatorio nel quel chi non ha le possibilità per pagare un tampone si può sottoporre al test gratuitamente.

Sono circa 2mila i tamponi donati e raccolti attraverso l'iniziativa promossa dall'associazione dalla Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus e SaDiSa, insieme con la farmacia Mele e le Terza Municipalità.

Si accede dall’ingresso laterale della Basilica, rispettando il protocollo con misurazione della temperatura, consenso informato e sanificazione delle mani.

Una volta effettuato il tampone le persone escono dal ingresso principale della Basilica, quello centrale.

Per testare la macchina organizzativa, oggi sono stati effettuati 6 tamponi all'ora, ma oliati gli ingranaggi, si potrà procedere anche più speditamente.

Per poter accedere, è necessaria la prenotazione. Ad oggi, sono 500 le prenotazioni già effettuate, (contattando il numero 3792151320, e presentando la prescrizione medica, così come previsto dalle disposizioni regionali).

In caso di esito positivo, i risultati vengono comunicati dai volontari della Fondazione alle autorità sanitarie. I volontari sono già al lavoro per verificare la possibilità di sottoporre a test molecolare chi risulta positivo all'antigenico, con l'auspicio che anche i laboratori privati aderiscano all'iniziativa di solidarietà, ognuno per le proprie possibilità. Per contribuire all'iniziativa del tampone sospeso, è possibile effettuare una donazione, attraverso una campagna di fundraising.

Basta andare sul sito della Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus dove è segnato l'Iban e indicare nella causale 'Tampone sospeso'.

Ieri sono stati sottoposti a tamponi alcuni senzatetto tra cui alcuni risultati positivi e segnalati alle Asl.

Riprende, intanto, anche l'iniziativa "Nessuno si salva da solo", attraverso la quale da marzo a ottobre scorsi sono state distribuite card alimentari alle famiglie bisognose del quartiere di circa 80 euro al mese, spendibili nei negozi del rione Sanità e anche in farmacia.