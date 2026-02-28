Guerra in Iran, Prefetto di Napoli rafforza la vigilanza su obiettivi sensibili L'attaco di Usa e Israele, la rappresegna dei Pasdaran: tensione altissima

I prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato d’urgenza una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran.

Nel corso dell’incontro è stato disposto il rafforzamento delle misure di vigilanza e controllo presso i siti ritenuti sensibili, con l’obiettivo di garantire un costante presidio del territorio e prevenire eventuali criticità, come fanno sapere dal Palazzo di Governo.

