Sviluppo Campania, Fico revoca la selezione per la nomina di dg Annullati gli atti varati dall'Amministrazione De Luca

Dopo Trianon, Scabec e Campania Turismo, la Regione Campania revoca un'altra selezione indetta nei mesi scorsi dall'Amministrazione guidata da Vincenzo De Luca. Con una nota diramata nel pomeriggio, la giunta regionale ha fatto sapere di aver disposto "la revoca dell'avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di direttore generale della società “Sviluppo Campania S.p.A.".

Una decisione che è stata anche motivata: "Le nuove e rilevanti funzioni di gestione del progetto Quantum Valley, recentemente attribuite alla società, ne hanno mutato significativamente il perimetro operativo, rendendo necessario definire criteri di selezione più coerenti con il profilo e le competenze richiesti al futuro Direttore Generale", si legge nella nota diffusa in giornata da Palazzo Santa Lucia che, con un decreto dirigenziale, ha deciso di annullare l'atto varato poco più di un anno fa dall'Amministrazione De Luca.

