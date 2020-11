Soppresse altre 39 tratte della Circumvesuviana Continua il calvario dei pendolari in un sistema di trasporti del tutto inefficiente

Ancora problemi per la Circumvesuviana e per i tanti pendolari che sono ormai abituati ad un servizio spesso inesistente. L’Ente Autonomo Volturno infatti, a seguito dalla decisione dei dipendenti di rinunciare all'effettuazione degli straordinari, ha comunicato sul proprio sito internet che oggi saranno soppresse ben 39 corse.

Nello specifico dieci riguardano la tratta Napoli-Sorrento, cinque la Napoli-Baiano, quattro la Napoli-Poggiomarino, sedici la Napoli-Sarno e quattro la Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale.

Solo alcune delle corse cancellate saranno sostituite con autobus. Sempre dal portale dell'Eav si legge che i ''servizi di supporto sulle direttrici Ottaviano-Napoli Porta Nolana, Ercolano-Napoli Porta Nolana, Pomigliano d'Arco-Napoli Porta Nolana, Licola-Quarto-Pianura e Pianura-Soccavo-Mostra-Agnano'', da oggi saranno soppressi.

Davanti ad una tale realtà non c’è polemica che tenga e non esiste difesa, il servizio della Circumvesuviana è inefficiente e rappresenta sempre di più un calvario per i pendolari.