Screening sulla scuola: un solo positivo su 318 tamponi L’Asl Napoli 1 Centro comunica i dati della seconda giornata di controlli

Un solo positivo al Covid-19 sui 318 tamponi antigenici effettuati ieri nel truck dell'Asl Napoli 1 Centro posizionato nel parcheggio dell'ospedale del Mare per la seconda giornata di screening gratuito volontario riservato a studenti e personale scolastico.

Fino a domenica pomeriggio, possono sottoporsi a tampone rapido i bambini della fascia 0-6 anni, i familiari conviventi e il personale docente e non docente nell'ambito di un'iniziativa disposta dalla Regione Campania in vista della programmata ripresa delle attività in presenza nelle scuole dell'infanzia e per le prime classi delle elementari a partire dal 24 novembre.

La decisione sarà assunta dopo una valutazione sugli esiti dello screening. Per eseguire i tamponi è stato messo a punto un numero verde per le prenotazioni (800814818) ma l'Asl ha consentito l'effettuazione del test anche a chi non è riuscito a concludere la procedura di prenotazione.