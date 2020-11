Domani incontro in Prefettura sulle violenze sulle donne In una nota si sottolinea il rapporto tra pandemia e segnalazioni delle vittime.

La Prefettura di Napoli ha promosso un incontro per domani sulla violenza sulle donne.

"Oggi si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in ricordo dell'assassinio, avvenuto il 25 novembre 1960, delle sorelle Mirabal vittime del regime del dittatore dominicano Trujillo - si legge in una nota della Prefettura - Quest'anno la ricorrenza assume un significato particolare per l'emergenza epidemiologica in atto, durante la quale, nel nostro Paese, le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate notevolmente e si sono registrate già 91 vittime dall'inizio del 2020, uccise in prevalenza da partner o ex partner. Continua l'impegno delle istituzioni - si sottolinea - e del privato sociale per fornire supporto alle donne e in funzione di prevenzione e contrasto degli episodi di violenza, attraverso iniziative specifiche che vanno via via consolidandosi per sostenere l'innalzamento della qualità dei servizi attivi sul territorio e la creazione di una rete tra il pubblico e il privato. Nella mattinata del 26 novembre prossimo, si terrà presso la Prefettura di Napoli un incontro sul tema, in modalità telematica, con autorità istituzionali, rappresentanti delle forze dell'ordine e con associazioni antiviolenza".