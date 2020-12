Nei Quartieri Spagnoli nasce il Comitato Memoriale Maradoniano L’obiettivo è quello di fare del murales del campione un luogo di culto vero e proprio

Nasce nei Quartieri Spagnoli di Napoli il 'Comitato Memoriale Maradoniano’.

Lo scopo del comitato è quello di rendere il luogo che in maniera spontanea negli anni e, soprattutto in questi giorni, è diventato identificativo del segno che Diego Armando Maradano ha lasciato nella città partenopea, il largo con murales e altarini dedicati al campione argentino in via Emanuele De Deo, un luogo del ricordo di D10S.

Il murales è stato in questi giorni il luogo dove in maniera quasi religiosa sono giunti vecchie e nuove glorie del calcio ma anche dello spettacolo per rendere omaggio a Maradona. Da Mertens a Ferlaino, passando per Daniele Adani e Bruno Conti.

Questi gli scopi del neonato 'Comitato Memoriale Maradoniano: "Verificare la fattibilità di avviare l'iter per fare dell'ultimo tratto di via Emanuele De Deo 'largo Diego Armando Maradona' e là dare vita ad un memoriale per la memoria del D10s; individuare il progetto tramite concorso di idee; indire la raccolta fondi; attuare il progetto vincente del concorso di idee". Il Comitato sarà aperto "a chiunque ne voglia far parte".