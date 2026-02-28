Le palestre scolastiche aperte al territorio: sì della città metropolitana Colella: "Garantire la massima fruibilità"

Istituire un tavolo tecnico tra Coni, Città Metropolitana, enti locali e Ufficio Scolastico Regionale come osservatorio permanente, luogo di confronto per monitorare e venire incontro alle esigenze del mondo dello sport in sinergia con Federazioni, associazioni e scuole, con particolare riguardo all’uso delle palestre scolastiche.

La Città Metropolitana di Napoli, con il Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi, Sergio Colella, aderisce alla proposta lanciata da Guido Pasciari, membro della Giunta Coni Campania e presidente Fipav Campania, nel corso dell’incontro, all’uopo convocato, tenutosi questa mattina presso i Saloni del CONI Campania a Napoli.

Oltre al Consigliere Colella, al workshop hanno preso parte Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Antonino Chieffo, Direttore Scientifico della Scuola Regionale dello Sport CONI Campania, promotrice dell’iniziativa, Anna Lecora, Segretario Generale Comunale di Portici, Assunta Vitale, Coordinatrice dell’Ufficio Regionale di Educazione Fisica e Sportiva, esperti e tecnici.

L’incontro ha costituto un momento di approfondimento tecnico e istituzionale dedicato alla gestione e alla concessione in uso delle strutture, affrontando i profili normativi, amministrativi e regolamentari che disciplinano l’utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico.

“Come Città Metropolitana abbiamo di recente approvato l'aggiornamento del Regolamento delle palestre degli istituti superiori, che sono di nostra competenza, in orario extrascolastico: la stella polare che ci ha orientato è stata quella di garantire la massima fruibilità. Abbiamo operato scelte ponderate per governare la trasformazione, guidare la transizione e moltiplicare le opportunità per Federazioni, associazione ed enti", ha affermato Colella,

"Pertanto, accogliamo con favore la proposta dell’istituzione del tavolo tecnico: una sede di confronto permanente per offrire un servizio sempre al massimo delle aspettative. Lo sport è uno strumento di educazione, un volano per la crescita sana dei ragazzi, un momento altamente formativo per i giovani di oggi che saranno i cittadini del domani.

E allora lo sforzo dell'Amministrazione Manfredi va proprio in tale direzione. Le palestre devono essere presìdi di legalità e veicolo di inclusione e aggregazione, aperte tutto il giorno e tutto l’anno: un orizzonte ampio è indice di garanzia per i fruitori, i gestori e la società tutta", ha concluso l'esponente di Palazzo. Matteotti.