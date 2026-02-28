Napoli, il 70% delle strade cittadine sono dissestate: è allarme

Stamani Carmine Attanasio, consigliere comunale emerito del Comune di Napoli. e Sergio Livio sono ritornati, dopo una settimana dal primo blitz, a controllare le buche stradali che avevano cerchiato con della vernice rossa per segnalarle alle migliaia di motociclisti che ogni giorno rischiano di caderci dentro!
"Stamani - scrive Carmine Attanasio in una nota inviata alla stampa - abbiamo cerchiato con della vernice rossa e delle frecce un'altra decina di buche pericolosissime, all'Arenella, nel quartiere Soccavo ed in quello di Posillipo.
Nel nostro giro per la Municipalità Vomero Arenella abbiamo incrociato quattro operai della Napoli Servizi che hanno colmato una piccola parte delle buche presenti nelle strade.
Dopo due settimane dal nostro allarme sembra davvero pochino considerato che sono ancora centinaia le buche che attentano alla vita dei motociclisti e che su questo tema non si può perdere un solo minuto!
Il comune e tenuto all'immediato intervento o quantomeno alla segnalazione dei pericoli. Ma per com'è la situazione delle strade cittadine, con il 70% del fondo stradale dissestato, c'è davvero da essere preoccupati per l'inefficienza di questa amministrazione nei servizi essenziali ai cittadini e che nei fatti comporta anche ammanchi per milioni di euro dalle casse del comune per l'elevatissimo numero di cause intentate da cittadini onesti e anche da quelli disonesti che si inventano falsi incidenti chaimando in causa il comune per il manto stradale dissestato".