Auriemma: "Sull’ambiente investimenti concreti per risanare il territorio" Un investimento strategico consentirà il potenziamento dei sistemi acquedottistici e dei depuratori

"La Giunta regionale guidata da Roberto Fico ha approvato un bilancio di previsione 2026-2028 che segna un cambio di passo importante, soprattutto sul fronte ambientale. Parliamo di scelte chiare, di risorse vere e di una visione che mette al centro la tutela del territorio e la salute dei cittadini".



Così Carmela Auriemma, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e coordinatrice provinciale, commenta il documento contabile approvato ieri dalla Giunta regionale.



"Sul ciclo integrato delle acque vengono garantiti circa 290 milioni di euro, un investimento strategico che consentirà il potenziamento dei sistemi acquedottistici e dei depuratori, oltre alla manutenzione degli impianti e delle condotte. Intervenire su reti e depurazione significa contrastare sprechi, inefficienze e criticità ambientali che per troppo tempo hanno penalizzato i nostri territori.



Importanti anche le risorse aggiuntive per il ciclo dei rifiuti, con un’attenzione particolare agli interventi di bonifica e risanamento.

Sono stati stanziati 5 milioni di euro per le bonifiche nel comune di Acerra, garantendo il completamento degli interventi previsti dall’accordo siglato nel 2009 tra Regione e Ministero dell’Ambiente. Un atto di responsabilità verso una comunità che ha pagato un prezzo altissimo in termini ambientali e sanitari".



Ulteriori 9 milioni di euro sono destinati alla bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dell’area Agrimonda di Mariglianella, sito di fitofarmaci andato a fuoco oltre trent’anni fa e altamente inquinante. Si tratta di un intervento atteso da decenni, che finalmente trova copertura finanziaria adeguata.



"Queste scelte dimostrano che il Movimento 5 Stelle continua a essere forza di governo responsabile e coerente: investire sull’ambiente significa investire sulla qualità della vita, sulla salute e sullo sviluppo sostenibile. Il Bilancio 2026-2028 va in questa direzione, con impegni concreti e misurabili che rispondono alle esigenze reali dei cittadini".