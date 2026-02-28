Pomigliano e Brusciano: pistole e 402 proiettili in un auto in sosta

Servizio di alto impatto nella zona Pomigliano d’Arco e Brusciano. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna durante la notte hanno identificato 90 persone. 47 i veicoli controllati.
Sequestrati anche armi e munizionamenti trovati all’interno di un veicolo parcheggiato nella zona popolare di Brusciano. Rinvenute 2 pistole con matricole abrase, 2 caricatori e 402 proiettili.
Le armi verranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.
Durante i controlli anche un arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. A finire in manette il 51enne già noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione di Brusciano 250 grammi tra cocaina e crack.
Tutto sequestrato. L’uomo è ora in carcere.