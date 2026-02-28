Piano di Sorrento: oltre l'8 marzo, un percorso di comunità La giornata internazionale della donna 2026

In occasione della giornata internazionale della donna, la città di Piano di Sorrento, insieme alla commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili promuove un programma di iniziative volte a valorizzare il ruolo delle donne nella società contemporanea, favorire il dialogo e rafforzare la cultura del rispetto, dell’inclusione e della parità di genere.

“Oltre l’8 Marzo” nasce con l’obiettivo di trasformare una ricorrenza simbolica in un percorso condiviso e partecipato, capace di coinvolgere la comunità attraverso momenti di riflessione culturale, confronto e approfondimento.

Il calendario degli appuntamenti, che si terranno a Villa Fondi, prevede:

8 marzo, ore 17.00 - Serata Cineforum. Proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, occasione per riflettere sui diritti, le conquiste e le sfide ancora aperte.

26 marzo, ore 10.00 - convegno “Le donne si raccontano”. Presso Villa Fondi, un momento di dialogo e testimonianza per dare voce alle esperienze, ai percorsi e alle professionalità femminili del territorio.

Mostra/Contest “Invisibili – Sguardi sulle donne di oggi”

Un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle storie, dei volti e dei contributi delle donne nella società contemporanea. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.