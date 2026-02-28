Piano di Sorrento: oltre l'8 marzo, un percorso di comunità

In occasione della giornata internazionale della donna, la città di Piano di Sorrento, insieme alla commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili promuove un programma di iniziative volte a valorizzare il ruolo delle donne nella società contemporanea, favorire il dialogo e rafforzare la cultura del rispetto, dell’inclusione e della parità di genere.
“Oltre l’8 Marzo” nasce con l’obiettivo di trasformare una ricorrenza simbolica in un percorso condiviso e partecipato, capace di coinvolgere la comunità attraverso momenti di riflessione culturale, confronto e approfondimento.
Il calendario degli appuntamenti, che si terranno a Villa Fondi, prevede:
8 marzo, ore 17.00 - Serata Cineforum. Proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, occasione per riflettere sui diritti, le conquiste e le sfide ancora aperte.
26 marzo, ore 10.00 - convegno “Le donne si raccontano”. Presso Villa Fondi, un momento di dialogo e testimonianza per dare voce alle esperienze, ai percorsi e alle professionalità femminili del territorio.
Mostra/Contest “Invisibili – Sguardi sulle donne di oggi”
Un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle storie, dei volti e dei contributi delle donne nella società contemporanea. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.