Castellammare: sversamenti illeciti denunciate due persone Operazione della polizia municipale: rifiuti speciali smaltiti illegalmente

Utilizzavano un piazzale del complesso delle nuove terme di Castellammare di Stabia per smaltire illecitamente rifiuti speciali e materiali di risulta provenienti dalla loro attività edile.

Per questo motivo - si legge in una nota - due imprenditori stabiesi sono stati ddenunciai all'autorità giudiziaria dagli agenti della polizia municipale.

L’attività investigativa, condotta dal nucleo di polizia ambientale agli ordini del comandante colonnello Francesco Del Gaudio e coordinata dal maggiore Vincenzo Bisogni, ha permesso di accertare che i due imprenditori utilizzavano il piazzale antistante la sala congressi dell’ex parco idropinico per sversare, in violazione delle normative vigenti, rifiuti speciali derivanti dalla loro attività. I due dovranno rispondere dei reati di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti.