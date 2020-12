Anm: nonostante lo sciopero su strada il 76% dei bus Secondo l’Azienda napoletana mobilità il tasso di adesione dei lavoratori è stato del 23,4%

Nonostante lo sciopero di 4 ore proclamato per oggi da Fit Cisl e Faisa Confail per i lavoratori dell’Anm, il 76% dei bus ha circolato.

Lo sciopero ha ottenuto un’adesione del personale in servizio del 23,4%.

A renderlo noto è l’Azienda napoletana mobilità a conclusione dello sciopero previsto dalle 11 alle 15 di oggi.

Regolare l'esercizio della linea 1 della metropolitana che ha proseguito le corse per l'intera durata dello sciopero mentre si è registrato il blocco totale della circolazione per gli impianti Funicolari Chiaia e Montesanto.

La Funicolare Centrale ha invece proseguito il servizio anche oltre le fasce di garanzia fino alle 13.10 quando ha sospeso le corse per adesione del personale in servizio al secondo turno ed ha poi ripreso l'esercizio con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Complessivamente l'adesione allo sciopero del personale in servizio sulle Funicolari è stata del 42 per cento. Sospeso il servizio degli ascensori pubblici Sanità, Acton e Ventaglieri mentre ha funzionato regolarmente l'ascensore di Chiaia. Regolarmente in funzione anche il sistema di scale mobili intermodali del Vomero.