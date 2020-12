Napoli, morto Capuozzo. Il cordoglio del sindaco Per anni fotografo ufficio stampa del Consiglio comunale

"Antonio Capuozzo ha raccontato con i suoi scatti la politica, e non solo, di questa citta' . Gli siamo molto grati e lo ricorderemo nella prossima seduta di Consiglio comunale . Ora inviamo il piu' profondo cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto" E' il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per la scomparsa di Antonio Capuozzo per molti anni fotografo dell'ufficio stampa del Consiglio comunale.

A darne notizia è il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, che ha voluto ricordarlo così: "Un giornalista serio e appassionato del suo lavoro ma, soprattutto, una persona sempre disponibile con i colleghi più giovani ai quali amava trasmettere i segreti del mestiere. Una perdita che ci lascia una grande tristezza. Ai suoi cari la vicinanza della grande famiglia dei giornalisti della Campania".“