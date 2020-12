Covid, a Napoli in 24 ore 7mila richieste buoni alimentari Il bando del Comune punta a intercettare 50 mila famiglie in difficoltà

A 24 ore dalla pubblicazione del bando, sono 7mila le domande arrivate sulla piattaforma del Comune di Napoli per la richiesta dei buoni alimentare. A riferire il dato e' stato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine delle celebrazioni per l'Immacolata al Gesu' Nuovo. ''Questo e' un esempio di concretezza - ha affermato de Magistris - ed e' una misura che porta la firma dei sindaci, e soprattutto della citta' di Napoli, che ha trovato la sensibilita' del Governo''.

L'obiettivo dichiarato dal primo cittadino e' riuscire a raggiungere con i buoni alimentari entro Natale 50 mila famiglie, il doppio delle famiglie che hanno usufruito della misura durante il lockdown di marzo e aprile. ''Sara' un Natale non di festa - ha sottolineato - sara' un Natale di solidarieta', di fratellanza, di sobrieta' ma anche con un sorriso perche' Napoli e' citta' che non si fiacca, non si piega ed e' pronta alla ripartenza''. Nel prossimi giorni l'amministrazione mettera' in campo diverse iniziative a sostegno anche dei senza fissa dimora.

Un appello al governo va indirizzato per chi e' rimasto privo di reddito. "Con i sindaci, sopratutto con il Comune di Napoli, abbiamo pensato una misura per il sostegno delle famiglie in difficolta'. Ma per le categorie prive di reddito, penso a tutte le attivita' produttive, credo che il governo sia arrivato un po' impreparato e in affanno per questo autunno. E ora sta rincorrendo la pandemia sociale, questo poteva sicuramente essere evitato" ha concluso il sindaco di Napoli.