Capodanno: "Vomero, feste natalizie al buio: niente luminarie" Tanta gente in strada e negozi aperti nella festa dell'Immacolata

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, lancia l'ennesimo appello ai vertici istituzionali partenopei e alle associazioni di categoria, chiedendo uno sforzo congiunto e immediato affinché la popolosa area collinare del capoluogo partenopeo, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, nel corso delle oramai imminenti festività natalizie non resti totalmente al “buio”.

"Oggi, giorno dell’Immacolata, festività che tradizionalmente apre il periodo natalizio, si osserva tanta gente per strada con gli esercizi commerciali tutti aperti - afferma Capodanno - ma purtroppo le vie e le piazze della municipalità collinare sono del tutto spoglie, prive delle caratteristiche luminarie natalizie che proprio in questa giornata, negli anni scorsi, venivano accese.

La crisi, aggravata dalla pandemia, che affligge il terziario commerciale, il quale ha una considerevole presenza nell'area collinare della città, con quasi 1.600 esercizi a posto fisso nel solo quartiere Vomero, diversi dei quali della grande distribuzione, potrebbe acuirsi ancora di più dopo le festività natalizie - sottolinea Capodanno - . Per risollevare le sorti di un'annata decisamente negativa, gli operatori del settore confidano in questo periodo di fine anno, per cercare di superare il difficile momento e affrontare l'anno nuovo con maggiore serenità.

Illuminare le strade del Vomero, centro commerciale per antonomasia della Città - puntualizza Capodanno - è certamente un modo per venire incontro alle esigenze di un settore che, tra l'altro, garantisce possibilità occupazionali a migliaia di persone tra operatori e addetti, indotto compreso. Inoltre riveste un'importanza notevole per contribuire a vivificare strade e piazze, che altrimenti resterebbero praticamente al buio, pure nella prospettiva di richiamare acquirenti dagli altri quartieri e dalla provincia.