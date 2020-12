Piove ancora nel Covid center dell'ospedale del Mare Borrelli Europa Verde: "E' inaccettabile"

“Il maltempo sta flagellando da diverse ore Napoli e la Campania, sono numerose le segnalazioni che ci sono arrivate di allagamenti e smottamenti, anche nel cuore di Napoli. A San Pietro a Patierno sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per far fronte ad un fiume di fango che rischia di allagare le abitazioni.

Diverse persone, prese dal panico, hanno ripreso la scena. In via Campegna la situazione è molto simile, pioggia e fango hanno invaso le strade, rendendole totalmente inagibili. Ad ogni pioggia la stessa storia, ogni volta le stesse immagini. Questa situazione sta diventando insostenibile, il contrasto al dissesto idrogeologico e il rispetto per il territorio devono essere una priorità”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.

“È necessario iniziare una seria valutazione dei rischi sul territorio e concludere quelle opere che da troppo tempo sono in attesa di essere completate. Come se non bastasse - prosegue Borrelli - giunge notizia che la pioggia continui a penetrare anche nel nuovo Covid Center dell’ospedale del Mare, oltre che all’interno della stazione “Mostra - Stadio Maradona”, fresca di “inaugurazione”. Alla mano della natura non può aggiungersi quella, colpevole, dell’uomo. Ho chiesto al direttore della Asl di procedere a penali i responsabili.