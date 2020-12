Covid, al Policlinico vanvitelli attivati altri 16 posti All'edificio 17 di via Pansini a Napoli, 6 gia' sono occupati

Il Policlinico 'Luigi Vanvitelli' ha incremento i posti letto destinati al covid a seguito di un'opera di riorganizzazione e riconversione in corso dell'edificio 17 di via Pansini a Napoli: qui da oggi sono disponibili altri 16 posti lettdi cui 6 sono gia' stati occupati. La riorganizzazione e' stata disposta dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "Luigi Vanvitelli", Antonio Giordano, d'intesa con l'Ateneo e i direttori dei Dipartimenti interessati. destinati ai pazienti Covid. Con la messa a disposizione di questi nuovi posto letto si incrementa la disponibilita' di posti dedicati che vanno ad aggiungersi ai 50 gia' attivati nell'edificio 3. Tutti i posti letto sono dotati di ossigeno ad alti flussi e sono seguiti costantemente, anche da lontano, da monitor che consentono l'osservazione diretta del paziente e di tutti i parametri per garantire la salvaguardia del malato. Le attivita' di ricovero e cura "covid" che si svolgeranno presso l'edificio 17 sono coordinati dal Luigi Elio Adinolfi che, insieme al personale afferente alla propria U.O.C. di Medicina Interna (dirigenza e comparto), andra' ad integrare gli organici per le attivita' assistenziali assegnate. Sulla base di quanto previsto e disposto dalla Unita' di crisi regionale Emergenza epidemiologica Covid 19, il Policlinico Vanvitelli sta realizzando - sottolinea l'Azienda - "ogni percorso possibile per l'attivazione di posti letto, consapevole dell'emergenza epidemiologica che si sta vivendo in tutto il territorio regionale e nazionale"