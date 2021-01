Covid, torna la folla sul Lungomare: siate responsabili Gli esperti avvisano: la zona gialla non è un liberi tutti. Siate responsabili

Calano io contagi da coronavirus in Campania. Si attesta al 7,74%, in calo rispetto a ieri (8,25%) il rapporto positivi-test su base regionale. I nuovi contagi censiti sono 1.132 (di cui 94 sintomatici) su 14.611 tamponi, di cui 11 antigenici.Il bollettino dell'Unità di crisi segnala 23 vittime, di cui 9 decedute nelle ultime 48 ore e 14 risalenti ai giorni precedenti. 1.488 i guariti. Ma è in risalita il numero dei posti letto occupati, 97 in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri) e 1.432 quelli di degenza (+31).

Ma a preoccupare gli esperti e l’abbassamento drastico dell’età dei ricoverati. Sempre più giovani affollano le corsie e reparti degli ospedali e aree covid della regione. Nicola Maturo, responsabile del pronto soccorso del Cotugno, avvisa: basta poco per ripiombare nell’emergenza. Insomma, se gli anziani restano chiusi in casa e si attengono alle regole anti contagio. i più giovani sembrano essere noncuranti dei rischi e continuano a sfidare il coronavirus. Intanto complice la zona gialla è tornata la folla in strada, tra code ai ristoranti, nei negozi, garage pieni e traffico il tilt. Da Mergellina a Via Dohrn, passando per Rivera di Chiaia, Vomero e Fuorigrotta stesse scene di traffico e assembramenti. Ma ad essere stato preso d’assalto è stato soprattutto il Lungomare della Città. Intanto scorre il piano vaccini. L’Asl Napoli 1 Centro ha eseguito le prime dosi di somministrazione dei vaccini nelle quattro residenze sanitarie della città e la Campania si conferma regione più virtuosa per dosi complessive somministrate attestandosi al 90,1% su quelle consegnate. Preoccupa la situazione del casertano dove gli ultimi dati parlano di un numero di contagiati superiore a quello dei guariti.