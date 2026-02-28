Tremano i Campi Flegrei, forte scossa di terremoto nell'area della Solfatara Magnitudo 3.5: il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione

Forte scossa di terremoto alle 11:19 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione, ha avuto come epicentro la zona della Solfatara, uno dei punti più sensibili del territorio flegreo.

Gli strumenti dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un sisma di magnitudo 3.5, ad una profondità di 3 chilometri.

La scossa è stata percepita in maniera chiara in diversi quartieri dell’area occidentale di Napoli. A Soccavo molti residenti parlano di un movimento “abbastanza forte”, mentre segnalazioni ancora più intense arrivano da Quarto e Fuorigrotta, dove il tremore è stato definito “molto forte”. Numerose le telefonate e i messaggi sui social anche dal resto di Napoli e da diversi comuni della provincia.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la paura è stata evidente, soprattutto nei piani alti degli edifici. L’episodio si inserisce nel quadro del fenomeno bradisismico che da tempo interessa i Campi Flegrei, mantenendo alta l’attenzione di cittadini e istituzioni.