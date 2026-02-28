Trovata morta la balenottera che nuotava nella acque del porto di Napoli Il cetaceo recuperato dalla Capitaneria di porto: ora gli accertamenti sul decesso

E’ stata trovata morta la balenottera avvistata lunedì nel porto di Napoli. La Capitaneria di porto l’ha recuperata esanime: il cetaceo galleggiava, privo di vita, nei pressi dell’uscita dello scalo. Le immagini dell'animale che nuotava a poca distanza dalle barche ormeggiate avevano fatto immediatamente il giro dei social, destando curiosità ma anche preoccupazione.

Allertata una motovedetta che, insieme ad un mezzo navale del gruppo ormeggiatori di Napoli, ha spostato la salma dalle rotte di ingresso e di uscita del traffico navale. La salam è custodita presso i cantieri navali Piloda Shipyard, che hanno offerto la disponibilità del sito e dei loro mezzi meccanici e attrezzature

La balenottera è stata sottoposta agli accertamenti tecnici e sanitari da parte dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, per determinare le cause che hanno determinato la morte dell'animale.