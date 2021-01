Vaccini,oggi i richiami.De Luca al Cotugno per la seconda dose Le somministrazioni in Campania per i protagonisti del V Day

In Campania entra nel vivo la somministrazione del richiamo di vaccino anti-Covid per chi ha già ricevuto la prima dose. Entro oggi dovrebbe essere completata la somministrazione per le prime 720 persone. Fra queste anche il governatore Vincenzo De Luca che si è sottoposto alla vaccinazione questa mattina all'ospedale Cotugno. Poi De Luca ha raggiunto il Policlinico dell'università Federico II per salutare gli specializzandi dell'ultimo anno ai quali si sta somministrando l'antidoto. In Campania si attende la nuova fornitura del farmaco per valutare i possibili contraccolpi dei tagli effettuati in tutta Europa dall'azienda Pfizer.

Dunque, una platea di medici, infermieri e personale in forza alle strutture sanitarie si è aggiudicata il doppio primato nell’aver sperimentato e concluso per primi la campagna vaccinale che da adesso in poi, proseguirà esclusivamente con la somministrazione delle seconde dosi. Con la giornata di ieri, infatti, si sono concluse le operazioni della prima fase durata 17 giorni durante i quali sono state erogate 14.925 prime dosi che hanno coperto il 68% delle richieste dei candidati volontari al vaccino, registrati sulle piattaforme informatiche dell’Asl partenopea.