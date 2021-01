Scuole e trasporti, Eav: "Serve scaglionare l'ingresso" Il presidente De Gregorio assicura: metteremo 60 bus in più quando partiranno le superiori

"Eav partecipa al tavolo in Prefettura per la ripresa delle scuole e i trasporti. Lavoriamo per ampliare offerta ma serve la differenziazione degli orari di tutto il complesso per avere successo". Lo afferma Umberto De Gregorio, presidente di Eav, in vista di una possibile ripresa delle scuole superiori anche in Campania. "Sono due infatti - spiega De Gregorio - le linee di azione. La prima prevede l'ampliamento dell'offerta di trasporto con bus che possono integrare i servizi dove ci sono pressioni particolari e in fasce orarie di pressione, prevalentemente di mattina presto. Metteremo quindi 60 bus in circolazione in piu' garantendo 400 corse in aggiunta da quando partiranno le scuole superori. Ma questo non sara' sufficiente se non ci sara' quello che raccomanda il Prefetto e cioe' una diversificazione degli orari di ingresso, non solo nelle scuole ma anche negli uffici pubblici, privati e nei negozi". De Gregorio sottolinea che "c'e' un popolo di invisibili, di lavoratori precari, di persone che quando riprendono le attivita' vengono in centro per sbarcare il lunario. Questa utenza non riusciamo a gestirla, lo possiamo fare solo se interveniamo frazionando e diversificando la domanda di trasporto. Ci vuole quindi uno sforzo collettivo. Ricordo che tutte le linee di treni di trasporto pubblico a NAPOLI, ma allo stesso modo a Roma o a Milano, nelle fasce calde non avevano il 100% di capienza, ma anche di piu'. Quindi bisogna lavorare molto e far passare anche un messaggio chiaro: il treno quando e' pieno al 50% e' un treno comunque affollato, non e' che non c'e' nessuno. Quando cominceranno a circolare i video sui social non pensate di vedere un treno vuoto, perche' sara' sempre un treno pieno".