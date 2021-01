Vaccini, De Luca: impegnati giovani laureati di medicina "La Federico II garantirà un impegno straordinario per la campagna di vaccinazione di massa"

"La Federico II garantirà un impegno straordinario per la campagna di vaccinazione di massa, avremo centinaia di specializzandi, giovani laureati, che ci aiuteranno a vaccinare i nostri concittadini". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando al Policlinico Federico II di Napoli dove, questa mattina, è partita la vaccinazione degli studenti di Medicina e chirurgia del sesto anno impegnati nei tirocini in reparti Covid. "C'è un clima di grande mobilitazione, di grande partecipazione. Da questa mattinata - ha concluso il governatore - ricaviamo motivo di grande fiducia per il futuro"