Donna partorisce in strada: soccorsa dai poliziotti Madre e figlio stanno bene. La donna di origini marocchine, è stata trovata nell'ex Palasport

Una donna straniera ha dato alla luce un bambino nei pressi di una struttura sportiva abbandonata nel quartiere Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli, dove da qualche tempo trovano riparo alcuni senza fissa dimora. Mamma e figlio sono stati soccorsi da una pattuglia della polizia che era in zona. I due sono stati poi portati nell'ospedale "Villa Betania" di Ponticelli. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La donna di origini marocchine e di 29 anni è stata trovata in tra sporcizia e rifiuti e in grande difficoltà per l'espulsione della placenta. I sanitari hanno subito prestato soccorso a madre e figlio, che ora stanno bene affidati entrambi alle cure di medici e infermieri.