Lina Sastri: Il Covid assassino ha ucciso mio fratello L'attrice ricorda suo fratello Carmine

E' morto dal Covid Carmine Sastri, fratello di Lina. Aveva un ristorante in via Niccolò Tommaseo, nei pressi di piazza Vittoria, «La Casa di Ninetta». Su Facebook il ricordo commosso dell'attrice.

“Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto. Ma Carmine non può morire. È indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico. Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà. Ogni rischiosa azione lo ricorderà. E creerà un ristorante in cielo. Carmine non può morire. È indimenticabile”.