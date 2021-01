Vaccini, arrivate le scorte. 18mila dosi a Capodichino Fortemente rallentate le inoculazioni potranno riprendere spedite

E' arrivata a Napoli la spedizione di vaccini Pfizer attesa oggi. All'aeroporto di Capodichino sono stati scaricati le circa 18.000 dosi di vaccino che, con la spedizione arrivata lunedi', compongono il kit settimanale di 38.610 dosi, calcolate su sei vaccini per ogni fiala. Le nuove dosi sono ora in distribuzione negli hub regionali che al momento hanno però fortemente rallentato la somministrazione delle prime siringhe, per creare una riserva per le seconde dosi, il cui inizio e' previsto per domani.