Municipalità collinare: strade al buio L'appello di Gennaro Capodanno

"Una delle tante disfunzioni che negli ultimi tempi affliggono la municipalità collinare, che comprende i territori del Vomero e dell'Arenella, è legata a una vicenda della quale si parla e si legge molto poco. Negli ultimi tempi, con eccessiva frequenza, sta accadendo che, al calar delle tenebre, gli impianti della pubblica illuminazione, restano spenti in numerose strade e piazze ".

L'ennesima segnalazione del problema arriva da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da residenti esasperati.

"Al manifestarsi di questi eventi - sottolinea Capodanno -, se non fosse per le luci di alcuni esercizi commerciali o di qualche tabellone pubblicitario luminoso, le strade piomberebbero nel buio più profondo.

Tale situazione - puntualizza Capodanno - è inaccettabile, anche perché crea problemi di sicurezza, dal momento che l'oscurità potrebbe favorire la delinquenza a danno d'inermi cittadini, che devono transitare lungo i tratti di strada interessati anche per raggiungere le proprie abitazioni."

Al riguardo lo stesso Capodanno sollecita un intervento immediato degli uffici competenti sia per chiarire i motivi di questi oramai troppo frequenti black out sia, principalmente, perché si provveda, in tempi rapidi, a tutti gli interventi necessari per evitare che abbiano a ripetersi, ripristinando la normale e costante funzionalità di tutti gli impianti d'illuminazione stradale.