Covid, muore autista del 118."Addio Luigi, collega coraggioso" Il ricordo dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate

Coronavirus, muore autista del 118 di Melito di Napoli. A darne notizia è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che ha voluto ricordare l'operatore sempre in prima linea, soprattutto nei giorni dell'emergenza per la pandemia da coronavirus.

"Si chiamava Luigi Mancini, ma tutti nel 118 di Melito dove lavorava lo conoscevano come “ciucculat”, era un autista-soccorritore simpatico, con la battuta pronta, bravissimo nel suo lavoro, sempre pronto ad aiutare medico ed infermiere in tutte le fasi del soccorso, insomma oltre ad essere un autista era un soccorritore a tutto tondo. Padre di famiglia irreprensibile, molto credente e dedito a lavoro e famiglia. Come tutti noi faceva turni massacranti per mettere il piatto a tavola per se e per i suoi.

Purtroppo il Covid Lo ha portato via dopo mesi di sofferenza". E il coronavirus uccide un altro sanitario. Si allunga l'elenco delle vittime del covid in Campania. Tanti, troppi gli operatori del comparto sanitario che sono stati stroncati dal covid.