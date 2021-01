Covid, 8 alunni e 4 prof positivi:aumentano i contagi a scuola I dati diffusi dall'Asl

Coronavirus, sono otto gli studenti e 4 i docenti che sono risultati positivi al Covid a Napoli. Sette quelli della scuola primaria; 1 studente della scuola dell'infanzia e 4 docenti (3 della scuola dell'infanzia e 1 della primaria). Sono i dati diffusi nel report quotidiano dall'Asl Napoli 1 centro, rispetto ai nuovi contagi registrati per il mondo della scuola. Le Unità operative di prevenzione collettiva del dipartimento di prevenzione territoriale, dove sono ubicati gli istituti scolastici, attivano, in caso di segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici le indagini epidemiologiche che definiscono i contatti stretti in ambito lavorativo (in questo caso ambito scolastico) e familiare. Nell'ultimo mese (dal 22 dicembre al 22 gennaio) c'è stato un incremento di casi positivi tra gli studenti delle scuole infanzia e primaria da 354 a 402 (+13,56%) mentre nel periodo 1/12-21/1 da 324 a 402 (+ 24,07%).