Danneggiata la sede Pd San Lorenzo, si indaga Nulla è stato portato via. La solidarietà del segretario Sarracino

La sezione del Pd San Lorenzo, nel centro storico di Napoli e' stata danneggiata da sconosciuti nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto hanno riferito il segretario Giustino Ausania ed il vicesegretario Raffaella Guarracino, poco dopo le 14.30 mentre gli iscritti presenti si sono allontanati brevemente per recarsi in un vicino bar, la porta a vetri e' stata sfondata, ed i locali vandalizzati. Nulla e' stato rubato all' interno, hanno precisato i due esponenti del Pd che hanno avvertito le forze dell' Ordine. Solidarieta' e' stata espressa dal segretario metrtopolitano del partito, Marco Sarracino. Nei locali sono giunte le forze dell' Ordine per efettuare i rilievi ed avviare le indagini.