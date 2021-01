No alla Dad, gli studenti occupano il Liceo Vico La protesta

No alla Dad, gli studenti Occupano il liceo Gian Battista Vico di Napoli. L'occupazione accade a pochi giorni dal rientro in aula, per le scuole superiori fissato per il primo febbraio a seguito di una pronuncia del Tar della Campania. Gli studenti prima di occupare si sono sottoposti a tampone rapido e assicurano che utilizzeranno il piu' possibile gli spazi aperti rispettando le norme anti Covid. Durante l'occupazione, chi vorra' potra' continuare a seguire le lezioni in Dad mentre nel pomeriggio si terranno dibattiti e assemblee. Gli studenti chiedono presidi medico-sanitari all'interno delle scuole e ricevere tamponi naso-faringei regolarmente per monitorare l'andamento dei contagi all'interno dell'istituto. Insomma, gli studenti protestano dopo oltre 110 giorni di chiusura dell'istituto.