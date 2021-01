Scuola, a Napoli 23 studenti contagiati nelle ultime 24 ore Frequentano scuola dell'infanzia e primaria, ci sono anche 4 studenti delle scuole medie

Sono 23 gli studenti positivi al covid19 rilevati nelle ultime 24 ore nelle scuole di Napoli. Lo riporta il bollettino dell'Asl Napoli1 sui contagi scolastici che segnala tre infettati nel distretto sanitario di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo e cinque nel distretto Bagnoli-Fuorigrotta. I tre della zona di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo sono studenti di scuola primaria, nella stessa area c'e' anche un docente di scuola dell'infanzia positivo. Tre bambini della scuola dell'infanzia sono positivi nell'area di Bagnoli-Fuorigrotta e sono tutti e tre fratelli di altri studenti precedentemente emersi con il virus. Nella stessa zona della citta' hanno il covid19 anche uno studente delle elementari e uno delle superiori, questi ultimi ancora in dad. Nel distretto sanitario 27 Vomero-Arenella ci sono 4 studenti delle scuole medie positivi, tre dei quali hanno il virus in circolazione in famiglia, secondo quanto emerso dai test. C'e' anche uno studente della primaria, compagno di classe di altri due positivi dei giorni scorsi, e un docente di scuola superiore. Nel distretto Stella-San Carlo all'Arena, ci sono due studenti delle scuole medie con il virus, che e' anche nei loro contatti familiari, e due positivi anche nella secondaria di secondo grado. Nell'area dei quartieri Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe Porto, Mercato Pendino sono emersi 2 studenti della materna positivi, mentre nell'area di Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio c'e' un alunno delle elementari con il virus. Uno studente positivo alle medie, infine, nel distretto sanitario di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale.