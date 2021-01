Napoli: Sos per la sede dei servizi municipali al Vomero Scale inagibili, muri fatiscenti e bandiere a pezzi

"A seguito di alcune segnalazioni pervenutemi al riguardo, stamani mi sono recato presso il centro polifunzionale, posto al Vomero in via Morghen, 84, dove sono ubicati gli uffici anagrafici comunali, la locale sezione dei vigili urbani e gli uffici circoscrizionali, per un territorio che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero -. Ho così potuto constatare di persona lo stato di degrado nel quale versano diverse strutture dell'edificio in questione.

In particolare da tempo risulta interdetto, con delle barriere in materiale plastico, l'accesso, attraverso le scale, che dalla stessa via Morghen porta ai piani superiori dove sono ubicati gli uffici - puntualizza Capodanno -. La scala è stata considerata poco sicura, e dunque è stata chiusa ma, nonostante il trascorrere del tempo, ancora si provvede a ripristinarne la piena agibilità, consentendone l'acceso

Ho anche osservato - sottolinea Capodanno - che, accanto alla struttura interdetta, non vi è nessuno avviso che indichi ai cittadini come, in alternativa, accedere ai piani superiori. Cosa che può avvenire recandosi al piano seminterrato, dove è presente l'ascensore ma, evidentemente, chi non conosce quest'ulteriore modalità d'accesso dovrebbe dotarsi di una sfera di cristallo per poterne venire a conoscenza.

Ma i problemi all'edificio non finiscono qui - prosegue Capodanno -. Si nota tra l'altro che l'intradosso del passetto, subito la scala, posto sopra l'accesso al piano seminterrato, è completamente avvolto in una rete anticaduta. Inoltre, sulle facciate si osserva la presenza a vista di alcune armature metalliche, in parte trattate con prodotti anticorrosione, a seguito dell'espulsione del copriferro.

Altra aspetto da rilevare, analogo a quello di un'altro edificio alla ribalta delle cronache in questi giorni, quello posto in via Verdi, sede del consiglio comunale partenopeo, è lo stato nel quale sono ridotte le tre bandiere situate sulla facciata principale, una delle quali totalmente scomparsa mentre le due altre due ridotte a degli straccetti."

Capodanno al riguardo sollecita gli uffici competenti affinché, effettuati i necessari riscontri e le verifiche del caso, si provveda in tempi rapidi a ripristinare, la piena agibilità dell'edificio adibito a sede comunale del quartiere Vomero.