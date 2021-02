Tamponi ai medici di Napoli: c'è la convenzione con Federlab Prezzi ridotti per i tamponi molecolari a medici e loro familiari

È stata attivata una convenzione con Federlab per garantire agli iscritti dell'ordine dei Medici di Napoli i tamponi molecolari a prezzi ridotti. Continuano, intanto raccolta e invio dati alle Asl per la vaccinazione degli iscritti non appartenenti al Servizio sanitario nazionale. Nell'ottica di continuare ad essere al fianco dei propri iscritti, l'ordine dei Medici di Napoli ha attivato una convenzione con Federlab Italia che consentirà ai medici e odontoiatri iscritti all'ordine di Napoli di sottoporsi a tampone molecolare a prezzi decisamente inferiori a quelli di mercato. In particolare, oltre ai professionisti iscritti all'ordine, potranno beneficiare della convezione i loro dipendenti e collaboratori, ma anche i loro familiari.

Continua, intanto, la trasmissione settimanale alle tre Asl di Napoli e provincia delle liste dei medici liberi professionisti, pensionati e giovani medici che chiedono di essere sottoposti ai vaccini anti Covid. In particolare, i dati della scorsa settimana certificano le richieste di 3.583 medici giunte all'ordine di Napoli e trasferite alle Asl di competenza. Di questi 2.108 alla Asl Napoli 1 Centro, 521 alla ASL Napoli 2 Nord e 954 alla Napoli 3 Sud. Spetterà ora alle Asl definire le modalità e i tempi di convocazione.