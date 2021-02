Sui binari da oggi il secondo treno Rock per la Campania L'annuncio di ferrovie dello Stato italiane

È arrivato oggi sui binari della Campania un altro Rock di Trenitalia, secondo dei 37 nuovi treni previsti dal Contratto di Servizio.

Insieme al nuovo convoglio consegnato anche un Taf (Treno Alta Frequentazione) completamente rinnovato.

Alla breve cerimonia di presentazione, avvenuta nell’Impianto di Manutenzione di Napoli Centrale, hanno preso parte il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

Per la Regione Campania presente Luca Cascone, Presidente IV Commissione Trasporti, per Trenitalia Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale, e Pietro Diamantini, Direttore Regionale Campania e Molise.

I nuovi Rock, permettono non solo di offrire più posti e comfort, ma consentono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti e sono composti per il 97% di materiale riciclabile.

Alla disponibilità di un maggior numero di posti, si unisce la possibilità di trasportare fino a 18 biciclette, altra caratteristica che rende questi treni tra i mezzi di trasporto collettivo più rispettosi dell’ambiente.

In arrivo altri treni. Grazie al Contratto di Servizio siglato con la Regione Campania, 24 treni Jazz sono

già in circolazione sui binari della rete regionale. Nel programma di investimento pluriennale del Gruppo FS Italiane, infatti, Trenitalia punta al rinnovo della flotta regionale che in Campania si concretizzerà con l’arrivo di 37 nuovi treni - fra Rock e multimodali – e il revamping (processo di totale riammodernamento) di 30 convogli Taf.