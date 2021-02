Vaccinazioni operatori turistici: appello a De Luca Sollecitato un tavolo urgente per salvare la stagione 2021

Prendiamo atto della volontà politica espressa dal Governatore Vincenzo De Luca di garantire una vaccinazione prioritaria agli operatori turistici - dichiara Agostino Ingenito, per conto del coordinamento del #TurismoNonMolla, tuttavia auspichiamo ci sia presentato un preciso cronoprogramma di come e quando saranno effettuate queste vaccinazioni e soprattutto ci dia risposte alle nostre domande in merito alla stagione 2021.

Sono tante le perplessità della nostra filiera che da circa un anno non lavora, i ristori regionali e governativi non sono stati sufficienti a garantire di sostenere i nostri operatori della filiera turistica che rischiano il crac e che sono già sottoposti a gravi ripercussioni.

Ancora peggio va per le tante famiglie ed operatori che avevano intrapreso un'attività ricettiva in regola e del mercato turistico che non sono stati destinatari di alcun contributo. Auspichiamo pertanto una convocazione urgente che chiarisca su quanto annunciato dal Governato per le vaccinazioni agli operatori turistici e ad azioni concrete per un piano urgente per salvare la stagione 2021.

Abbiamo famiglie allo stremo e stiamo subendo gravi conseguenze. - Cosi dichiarano Cesare Foà di AdvUnite , Agostino Ingenito dell’Abbac l’associazione dei B&B, Affittacamere e case vacanze della Campania, Antonio Sorice dei Cti Commerciali Turismo Italia, Maria Caiazzo delle associazioni guide e Asc Travel per il turismo sociale.