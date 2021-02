L'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo positivo al Covid - 19 L'annuncio della Curia: sospesi appuntamenti e celebrazioni

La Curia Arcivescovile comunica che sono sospese tutte le attività, le celebrazioni e le visite già programmate e in cui era coinvolto l’Arcivescovo Domenico Battaglia che è risultato positivo al Covid. Nel Pomeriggio è stata la stessa Chiesa di Napoli a pubblicare sul sito ufficiale dell'arcidiocesi il comunicato stampa con il quale annuncia purtroppo la positività al coronavirus del neo pastore della Chiesa Partenopea.

Apprensione non solo a Napoli ma anche in tutto il Sannio dove don Mimmo ha retto, ed ancora oggi risulta essere reggente, della Diocesi di Cerreto Sannita, Telese Terme e Sant'Agata de' Goti di cui è stato vescovo per alcuni anni.

L'arcivescovo si era insediato ufficialmente lo scorso 2 febbraio con una cerimonia a tratti toccanti. Prima della cerimonia, don Mimmo aveva avuto una serie di incontri con associazioni che aiutano 'gli ultimi' e persone in difficoltà. Ora si attendono notizie sullo stato di salute dell'Arcivescovo Battaglia.

Centinaia i messaggi di vicinanza scritti dai fedeli sulla bacheca della pagina Facebook "chiesa di Napoli" che fa capo alla curia.