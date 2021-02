Asl: «Aumento notevole contagi nella scuola» D'Amore: «In un convitto dell'infanzia 65 bimbi in isolamento»

"Nell'ultima settimana abbiamo avuto un aumento notevole dei contagi nella scuola. Le raccomandazioni di De Luca si basano sui dati". Lo ha dichiarato Antonio D'Amore, Direttore Generale Asl Napoli 2, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "In un convitto dell'infanzia abbiamo messo in isolamento 65 bambini. Se pensiamo alle ore passate nella stessa aula dalle stesse persone, l'infezione ha piu' facilita' di propagarsi. La provincia di Avellino non ha incidenza cosi' alta come Napoli o Caserta".